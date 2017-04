"The Tick": Lustige Superhelden-Serie startet

Donnerstag, 27. April 2017, 22:25 Uhr

Superhelden-Serie der besonderen Art: Am 25. August startet das Amazon Original ‚The Tick‘ exklusiv beim Video-Streaming-Service Amazon Prime Video in der deutschen Synchronfassung sowie der englischen Originalversion.

Foto: Amazon.com Inc.

In einer Welt, in der Superhelden seit Jahrzehnten Realität sind, muss ein Underdog und Angestellter mit keinerlei Superkräften feststellen, dass seine Stadt von einem weltweit operierenden Super-Bösewicht beherrscht wird, der seit langem für tot gehalten wurde. Als er versucht diese Verschwörung aufzudecken, trifft er auf einen seltsamen, blauen Superhelden.

Im Sommer letzten Jahres konnten Amazon Kunden im Rahmen der Pilot Season die Pilotepisode von ‚The Tick‘ ansehen und bewerten – und deren positives Feedback hat dazu beigetragen, dass die Comedyserie als neues Amazon Original produziert und somit weltweit verbreitet wird. Die Serie stammt aus der Feder von Ben Edlund (Supernatural) und versammelt Darsteller wie Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy) als ‚The Tick’, Griffin Newman (Draft Day) und Valorie Curry (The Following).

Foto: Amazon.com Inc.

Foto: Amazon.com Inc.