Britney Spears: Lustige Badespiele mit Sam Asghari

Freitag, 28. April 2017, 17:38 Uhr

Die ewige „Pop-Prinzessin“ Britney Spears (35) scheint ihre Verliebtheit in Model und Muskelprotz Sam Asghari (23) gerade in vollen Zügen zu genießen. Gestern postete die Sängerin, die derzeit körperlich wieder so fit ist, wie schon lange nicht mehr, einen süßen Instagram-Clip, der sie mit ihrem Toyboy im luxuriösen Pool zeigt.

Foto: Instagram/BritneySpears

Die Zwei waren dabei sogar zu Kunststücken aufgelegt. Im leuchtend gelben Bikini stellte sich die 35-Jährige nämlich auf die starken Schultern ihres Herzensmannes, um sich von da aus ins Nass zu werfen. Scheinbar hatten beide dabei ihren Spaß, denn sie grinsten über das ganze Gesicht (und sogar Spears’ Sonnenbrille überstand den Sprung ohne irgendwelche Blessuren und blieb fest auf ihrer Nase sitzen). Kommentiert wurde das Ganze dann noch mit: „Ist der Frühling nicht toll?“ und frechen Emoji-Gesichtern.

Das Paar lernte sich letzten Oktober beim Dreh zum Musikvideo zur Single ‚Slumber Party’ des Popstars kennen. Zuletzt hieß es, dass die Sängerin angeblich sogar schon Pläne für eine Hochzeit mit ihrem Lover haben soll. Zudem hätte die zweifache Mama anscheinend bereits über weitere Kinder nachgedacht. Was ihr 23-jähriger Freund dazu sagt, ist bisher nicht bekannt…(CS)