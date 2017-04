"Dogs of Berlin": Netflix' zweite deutsche Serie

Freitag, 28. April 2017, 11:25 Uhr

Der Streaming-Anbieter Netflix setzt mit ‚Dogs of Berlin‘ seine Investitionen in europäische und deutsche Produktionen fort. Die zehnteilige Serie ist das zweite deutsche Netflix Original nach ‚Dark‘ und wird 2018 exklusiv für Netflix-Mitglieder weltweit Premiere feiern.

Foto: AEDT/WENN.com

Wuchtig und modern erzählt ‚Dogs of Berlin‘ die Geschichte zweier Polizisten, die in den Abgründen der Berliner Unterwelt ermitteln. Vor der schillernden Kulisse einer Großstadt, in der die Hochglanzwelt des Fußballs auf Rap-Stars aus Ost und West trifft und sich Drogenclans, Neonazi-Terrorgruppen und Wettmafia knallharte Auseinandersetzungen liefern, geraten ein Polizist aus dem Osten Berlins und sein deutsch-türkischer Kollege als ungleiches Duo in ein Spannungsfeld aus Politik, Verbrechen und persönlichen Fehden.

Macher der Serie ist Christian Alvart, der das Drehbuch schreibt und die Regie übernehmen wird. Zuletzt drehte er u.a. die Til-Schweiger-‚Tatort‘-Folgen. Als erfolgreicher, preisgekrönter Autorenfilmer arbeitet Alvart sowohl in Deutschland als auch in Hollywood (Antikörper, Fall 39, Pandorum, Banklady, Halbe Brüder) und beweist immer wieder sein besonderes Gespür für Tempo, Zeitgeist und visuelle Power.

Alvart sagte über die Zusammenarbeit mit Netflix: „Eine zehnteilige Serie zu entwickeln, die innovatives Storytelling mit komplexen und einmaligen Charakteren verbindet, ist unglaublich spannend für mich als Autor und Regisseur. Ich wollte die Geschichte der Dogs of Berlin schon lange erzählen und freue mich sehr darauf, meine Ideen gemeinsam mit dem Kreativ-Team von Netflix umzusetzen. Wir hätten für diese Serie keine bessere Heimat finden können.“

ZUR PERSON: Christian Alvart wurde 1974 geboren und entwickelte bereits im Jugendalter eine Faszination und Liebe für Kino und Fernsehen. 1999 schrieb, produzierte und führte er Regie bei seinem offiziellen Debütfilm Curiosity & the Cat, der für den Max-Ophüls-Preis nominiert wurde. Im Jahr 2005 realisierte als Regisseur, Autor und Co-Produzent den mehrfach ausgezeichneten Thriller Antikörper. Weiterhin führte Christian Alvart Regie bei den Hollywood-Produktionen Fall 39 und Pandorum. Letzterer wurde komplett in den deutschen Babelsberg Studios gedreht.