"Game Of Thrones": Mega-Gage für die Stars

Freitag, 28. April 2017, 8:36 Uhr

Die ‚Game Of Thrones‘-Stars verdienen eine unglaubliche Gage. Die britische Serie sprengt nicht nur bei den Einschaltquoten am Bildschirm und im Internet alle Rekorde. Auch die Gage der Schauspieler ist schier unglaublich.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Wie der ‚Daily Express‘ erfahren haben will, verdienten fünf der ‚GoT‘-Helden zuletzt 2,5 Millionen Euro – und das nicht pro Staffel, sondern pro Folge. Ein absoluter Rekord. Bisher zählten die Serienstars aus ‚Friends‘ und ‚The Big Bang Theory‘ zu den Top-Verdienern. Nun sind es die ‚Game Of Thrones‘-Hauptdarsteller Emilia Clarke (Daenerys Targaryen, Foto), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei), Nikolaj Coster-Waldau (Jamie) und Peter Dinklage (Tyrion). Dabei hat der hohe Preis durchaus seine Berechtigung.

Die Serie wird in 170 Ländern weltweit ausgestrahlt und bekommt nahezu überall Rekord-Quoten. Die Show gewann bereits 38 Emmys und ein Ende des Erfolgs scheint noch lange nicht in Sicht. Bald dürfen sich die Fans auf neue Folgen von ‚Game Of Thrones‘ freuen. Am 16. Juli startet die bereits siebte Staffel der Erfolgsserie über Könige, Blut und Macht.