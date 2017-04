Harry Styles geht auf Welttournee

Freitag, 28. April 2017, 18:08 Uhr

Harry Styles hat die Daten für seine Welttournee angekündigt. Heute gab der 23-Jährige auf Social Media die Termine für seine heiß ersehnten Solo-Konzerte bekannt. Neben den Daten schrieb er: „// BIS BALD // hstyles.co.uk“. Auf seiner Tour spielt der ehemalige One Direction-Frontmann Songs von seinem neuen Solo-Album, darunter natürlich auch seine Hit-Single ‚Sign of the Times‘.

Foto: SonyMusic

Auch die deutschen Fans dürfen sich freuen, denn der Frauenschwarm beehrt seine Anhänger mit einem Auftritt im Kölner ‚Palladium‘ sowie im Berliner ‚Tempodrome‘. Bis dahin ist jedoch noch Geduld angesagt: Erst am 29. Oktober und am 7. November wird er dort auf die Bühne treten und für Kreischalarm sorgen. Schließlich startet die Tour selbst erst im September. Dann wird der Brite erst einmal durch die USA touren. Der Veröffentlichungstermin für seine LP ist für den 12. Mai angesetzt. Bis dahin haben die Fans also noch genügend Zeit, um die Lyrics des Künstlers auswendig zu lernen, um dann beim Konzert ihres Idols inbrünstig mitzusingen.

Hier alle europäischen Tourdaten auf einen Blick:

25/10 – Paris, Frankreich – L’Olympia

27/10 – Köln, Deutschland – Palladium

29/10 – London, UK – Eventim Apollo

30/10 – London, UK – Eventim Apollo

01/11 – Manchester, UK – O2 Apollo Manchester

02/11 – Glasgow, UK – SEC Armadillo

05/11 – Stockholm, Schweden – Fryshuset

07/11 – Berlin, Deutschland – Tempodrome

08/11 – Amsterdam, Niederlande – AFAS Live

10/11 – Mailand, Italien – Alcatraz