Sylvester Stallone: Noch mehr Rollen im Marvel-Universum

Freitag, 28. April 2017, 11:43 Uhr

Sylvester Stallone soll in einem weiteren ‘Marvel‘-Film spielen. Der Rocky-Star ist für eine neue Rolle im Gespräch. Der 70-jährige Schauspieler könnte schon bald erneut als Comic-Held im ‘Marvel‘-Universum auftreten.

Foto: WENN.com

Zuletzt bekam er eine kleine Rolle in ‚Guardians of the Galaxy Vol 2‘, der seit gestern im Kino läuft. Darin spielt er die Rolle des Starhawk. Nun plant Filmemacher James Gunn, ihn häufiger einzusetzen. “Mein Plan ist es, mehr von ihm zu sehen“, sagte er gegenüber der ‘Toronto Sun‘. “Ich bin nicht sicher, ob er in Vol. 3 mitspielen wird. Das müssen wir noch gucken. Aber es ist geplant, mehr von Stallone zu sehen. Kevin [Feige] und ich arbeiten daran, wie es mit dem kosmischen ‘Marvel‘-Universum weitergehen wird. Wie würden in Zukunft gerne den Rest der Ravager sehen.“

Aktuell arbeitet der 46-jährige Regisseur gemeinsam mit ‘Marvel‘ Pläne für Erweiterungen aus. Unter anderem sollen die Expendables bald eine zentralere Rolle einnehmen. “Ich unterstütze sie bei der Entscheidung, welche Projekte auf Vol. 3 folgen werden und auf welche cosmischen Figuren wir uns fokussieren werden. Mein Plan ist es, im zukünftigen ‘Marvel‘-Universum einen Platz für Sly zu finden“, so James Gunn weiter.