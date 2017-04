Zayn Malik: Neuer Clip "Still Got Time" hat schon 8 Mio Views

Freitag, 28. April 2017, 13:32 Uhr

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung des offiziellen Videos zu Zayns neuer Single „Still Got Time“ feat. Partynextdoor, zählt der Clip bereits knapp 8 Millionen Views auf YouTube.

Foto: VEVO

Mit dem Video unterstreicht Zayn die Lyrics des Songs: Eine schillernde Party. Viele schöne Menschen, die sich dem Drang ergeben, das Hier und Jetzt zu genießen. Denn klar, sie alle sind jung und haben noch Zeit. Lasst uns Zayns Rat folgen und uns ebenfalls etwas Zeit nehmen. Zumindest die 3:45 Minuten, die das Video läuft…

Mit seinem Taylor Swift-Duett „I Don’t Wanna Live Forever“ (aus dem Soundtrack zu „Fifty Shades Darker”) rangiert der britische Superstar ZAYN nach wie vor hoch in den Offiziellen Deutschen Charts, da legt der 24-jährige Sänger und Songwriter bereits mit neuem Hitmaterial nach. Der brandneue Song „Still Got Time“ entstand in Zusammenarbeit mit dem kanadischen R&B-Sänger und Produzent PartyNextDoor, der im Januar 2017 mit „Run Up“ den bislang größten Hit seiner Karriere landen konnte (u.a. Platz 22 in Deutschland, Platz 20 in Großbritannien).

Fans wissen es: „Still Got Time“ stammt NICHT aus Zayns Debütalbum „Mind Of Mine“, das Platz eins der britischen und US-amerikanischen Charts, sowie die Top Ten der Offiziellen Deutschen Charts erreicht hatte.