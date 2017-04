Hat Vanessa Mai heimlich geheiratet?

Samstag, 29. April 2017, 8:36 Uhr

Vanessa Mais Schwiegermutter lässt die Gerüchteküche brodeln.Die ‘Let’s Dance’-Teilnehmerin verrät nicht gerade viel über ihr privates Glück. Dafür hat sie ja schließlich auch ihre Schwiegermutter, wie es jetzt scheint.

Foto: Starpress/WENN.com

Die Mutter ihres Freundes Andreas postete nämlich kürzlich vor dem Auftritt der schönen Schlagersängerin: „Gleich kommt Vanessa. Bin schon gespannt auf meine Schwiegertochter.“ Im Dezember 2015 hatte sich die brünette Sängerin mit ihrem Freund verlobt, doch seit einigen Monaten war von einem Jawort nicht mehr die Rede. Laut Illustrierter ‘InTouch’ sei die fehlende Zeit der Grund. Doch vor wenigen Wochen kam von Vanessa dann das überraschende Statement, dass sie vielleicht im Sommer heiraten könnte: „Mein großer Wunsch: wegfliegen. Und zwar nur zu zweit. Und danach sagen: Hey, Leute, wir sind jetzt verheiratet!“





Vor einem Jahr erklärte Vanessa der ‘Super Illu’: „Die Mutter von meinem Freund ist, glaube ich, schon voll in den Startlöchern und würde die Funktion der Wedding-Planerin sofort übernehmen. Sie hat schon gesagt, dass sie in so etwas völlig aufgeht, und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie sich darum kümmern möchte. Ich finde es tatsächlich auch schöner, wenn man so ein Event geschenkt bekommt. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dann kann man seinen Tag einfach nur noch genießen.“ Bei ihrem großen Tag wäre es auch möglich, dass Kollegin Andrea Berg vorbeischauen könnte. Die ist nämlich die Stiefmutter von Vanessas Verlobten.