Naomi Campbell hat jetzt eigene Kosmetik-Kollektion

Naomi Campbell hat eine Beauty-Linie mit ‚Starlite Shop‘ auf den Markt gebracht. Die 46-Jährige hat sich mit dem spanischen Unternehmen zusammengetan, um eine 14-teilige Nagellack-Kollektion zu produzieren.

Miss Campbell gestern mit Hip-Hop-Altmeister Sean Combs beim Tribeca-Filmfestival in New York. Foto: WENN.com

Die Modelschönheit sagte, sie sei „wirklich stolz“ auf ihre Kreationen und ihre Marke ‚Naomi Campbell Design‘. Die Ikone gab die Neuigkeiten zu ihrer Linie auf ihren Social Media-Seiten bekannt. Auf Instagram und Twitter teilte sie ein Kampagnenbild, auf dem sie selbst zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer!“ In dem Post dankte sie auch dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas, der ebenfalls mit dem Unternehmen zusammenarbeitet. Er designte unter anderem bereits eine eigene Brillenkollektion sowie Hüllen für das iPhone und Geldbeutel: „Danke, dass du mich an Bord Willkommen geheißen hast @antoniobanderasoficial!“

Und auch der ‚Die Maske des Zorro‘-Darsteller freute sich auf den sozialen Plattformen über die Zusammenarbeit mit Naomi. Sogar ein Video nahm er dafür auf, in dem er sagte: „Meine liebe Naomi, ich bin so glücklich, nach so vielen Jahren, in denen wir uns nun schon kennen, endlich mit dir zusammenzuarbeiten. Alles kommt zur richtigen Zeit. Ich hoffe, dich bald zu sehen und dann viele Momente und Abenteuer mit dir zu teilen… mit ‚Starlite Shop‘. Wir sehen uns dort, mach’s gut.“