Neuer Trend bei Kylie Jenner & Co.: Bunte Perücken!

Samstag, 29. April 2017, 19:15 Uhr

Kylie Jenner (19), Shirin David (22) und jetzt auch Cara Delevingne (24), sie sind alle Trendsetterinnen, die immer schon die Looks von morgen tragen. Das neuste Ding sind bunte Perücken. Wird das der Sommertrend 2017?

Wer kennt es nicht, dass man in den Spiegel schaut und einfach gelangweilt ist von seinen Haaren? Dieses Gefühl könnte jetzt Vergangenheit sein. Denn auch unter weißen Frauen setzt sich der Trend Perücke immer mehr durch. Bei farbigen Frauen ist es seit Jahren völlig normal, aufwendige Perücken zu tragen, bei denen man sieht, dass sie unecht sind, aber das ist egal. Kylie Jenner trägt die bunte Haarpracht schon seit über einem Jahr. Sie hat schon alle Farben durch, von Türkis, Rosa, zu Orange und Blau. Der neuste Fashion-Hair-Victim ist Ex-Supermodel Cara Delevingne. Die wurde gerade mit einer pastellrosa Langhaar-Perücke gesichtet.

Und auch nach Deutschland schwappt der Look langsam über. Shirin David trägt als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ immer andere Haare. Sie hält sich zwar in der Regel an die Naturhaarfarben, aber in der Länge bis zum Arsch steht sie Kylie Jenner in Nichts nach.