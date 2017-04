Pierce Brosnan sehr verärgert über James Bond

Samstag, 29. April 2017, 15:08 Uhr

Pierce Brosnan war mit seinem James Bond nicht zufrieden. Obwohl der 63-jährige den berühmten Spion in den Filmen ‘Goldeneye’, ‘Der Morgen stirbt nie‘, ‘Die Welt ist nicht genug’ und ‘Stirb an einem anderen Tag’ darstellte, war er nie wirklich mit seiner Rolle zufrieden, wie er jetzt verriet.

Tolle Tolle: Pierce Brosnan. Foto: FayesVision/WENN.com

„Während des Films wurde ich immer frustrierter. Ich wollte, dass Bond ein wenig härter und realer wird. Bodenständig und dreckig. Aber immer, wenn ich versuchte, es zu ändern, machte mir das Drehbuch einen Strich durch die Rechnung. Das war sehr befremdlich.“

Deshalb habe er sich entschieden, nichts an der Rolle zu ändern, wie er dem ‘Total Film’-Magazin erklärte: „Ich bin also den anderen gefolgt und habe diese unglaubliche Erfahrung mit diesem tollen Charakter und den besonderen Reisen einfach nur genossen. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit am Set von ‘Stirb an einem anderen Tag’. Es gab Teile im Drehbuch, die wirklich lächerlich waren. Wie zum Beispiel das durchsichtige Auto. Aber ich habe einfach weitergemacht und versucht, daran zu glauben. Wenn du versuchst, alles realistisch zu drehen, dann bekommst du starke Kopfschmerzen und stresst dich selbst zu sehr.“