Bobbi Kristina Brown: Ihr Leben wird verfilmt

Sonntag, 30. April 2017, 12:48 Uhr

Bobbi Kristina Browns Leben wird verfilmt. Wie ‚EOnline‘ berichtet, soll in diesem Sommer ein Biopic der Familie Houston/Brown auf dem US-Sender ‚TV ONE‘ ausgestrahlt werden, das Projekt trägt den Arbeitstitel ‚Bobbi Kristina‘.

Foto: WENN.com

Laut Angaben des Senders sei der Film „ein intimer Blick auf die Höhen und Tiefen von elterlicher, familiärer und romantischer Liebe sein, die durch den Ruhm kompliziert wird, gesehen durch die Augen einer sensiblen, verwundbaren jungen Frau.“ Joy Rovaris (siehe Video unten) wird die junge Frau spielen, die am 21. Januar 2015 leblos in ihrer Badewanne gefunden worden war. Sie lag monatelang im Koma, bis sie schließlich am 26. Juli in einem Hospiz einschlief.

Demetria McKinney wird ihre Mutter Whitney Houston spielen, Hassan Jonson wird Bobby Brown verkörpern. Vivica A. Fox wird Whitneys Schwägerin Pat Houston mimen, die sich um den Nachlass der Frauen kümmert. Nadji Jeter wird Nick Gordon spielen, der bis zuletzt beschuldigt wird, etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt zu haben. Angeblich soll er ihr einen Drogencocktail verabreicht und ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben.