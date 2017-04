Desaströses Fyre Festival: Eine fette Lachnummer

Sonntag, 30. April 2017, 10:28 Uhr

Das „Fyre Festival“ für die Gutbetuchten und Reichen wird wohl als großes Desaster in die Geschichte eingehen. Das Luxus-Event auf den Bahamas sollte eigentlich ein Potpourri an Stars, Models und anderen besonderen Menschen werden, dafür blätterten die Gäste umgerechnet zwischen 1000 bis 250.000 Dollar für VIP-Pakete hin.

Veranstalter Ja Rule. Foto: Derrick Salters/WENN.com

Versprochen wurde ihnen ein exklusives Ambiente, Gourmet-Catering und Bands wie Migos, Rae Sremmurd und Blink 182. Allerdings erlebten die ersten Gäste am Freitag eine böse Überraschung. Das Catering bestand aus zwei Scheiben Toast, Käse und ein bisschen Salat. Auch gab es noch kein Bier und die halbfertigen Zelte auf dreckigem Boden (dazwischen wilde streunende Hunde und Bettler) sahen ebenso wenig einladend aus. Viele Festivalbesucher posteten direkt vom Ort des Geschehens.

Blink 182 cancelten ihren Auftritt. Sogar das Tourismusministerium der Insel entschuldigte sich: „Wir hoffen, dass die Festival-Besucher es in Betracht ziehen, zu den Bahamas zurückzukehren, um die Inseln in all ihrer Schönheit wirklich zu erleben.“

Kurze Zeit später wurde das Festival von den Veranstaltern wegen „äußerer Umstände außerhalb ihrer Kontrolle“ abgesagt. Rapper Ja Rule, der dies mitorganisiert hatte, zeigte sich traurig über das abrupte Ende und entschuldigte sich, bevor er erklärte: „Dies ist nicht meine Schuld.“ Gemeinsam mit dem 25-Jährigen Billy McFarland hatte er das Festival ins Leben rufen. Trotz des Megaflops wolle man das Festival nächstes Jahr wiederholen… (Bang)