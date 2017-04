DSDS: Alphonso und diese Drei sind im Finale 2017

Sonntag, 30. April 2017, 10:09 Uhr

Die Finalisten von „Deutschland sucht den Superstar“ stehen seit heute Morgen o.45 Uhr fest: Alexander Jahnke (30) Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hannover, Duygu Goenel (23) Studentin aus Duisburg, Maria Voskania (29), Studentin und Sängerin aus Würzburg, Alphonso Williams (54) Sänger aus Wiefelsstede bei Oldenburg treten m großen Finale 2017 an.

Die „DSDS“-Finalisten stehen fest. Foto: RTL/Stefan Gregrowius

Die Vier kämpfen am 6. Mai um den Titel, einen Plattenvertrag und 500.000 Euro. Die jungen Sänger bekamen in der Halbfinalshow am Samstagabend die meisten Zuschaueranrufe. Für die beiden Schweizer Noah Schärer (16) und Chanelle Wyrsch (20) haben die Anruferzahlen nicht gereicht. Sie mussten den von bizarren Auftritten begleiteten Wettbewerb verlassen.

Finalistin Duygu Goenel hatte sich nach lange Mitternacht unmittelbar nach dem Live-Auftritt der Finalisten mit dem gemeinsamen Song „The Final Countdown“ den Knöchel verletzt. Noch in der Show sagte sie:“Der Doc geht davon aus, dass nichts gebrochen ist, aber es ist ein Bänderriss oder ’ne Dehnung.“

Das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“, in dem die Kandidaten Hymnen der Musikgeschichte sahen insgesamt 2,95 Mio. Zuschauer.

Duygu Goenel hat sich am Fuß verletzt. Foto: RTL/Stefan Gregrowius





