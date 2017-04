Harry Styles: Die größte Liebe bleibt die Musik

Sonntag, 30. April 2017, 18:32 Uhr

Harry Styles wird wohl eher der Musik treu bleiben, als seinem zweiten Standbein Schauspielerei. Der britische Mädchenschwarm hatte diesen Monat für Aufruhr mit seiner ersten Solosingle gesorgt, am 12. Mai kommt sein erstes Album.

Foto: Twitter/HarryStyles

Der 23-jährige hat zudem in Christopher Nolans Kriegsdrama ‚Dunkirk‘ eine Rolle übernommen, das am 27. Juli 2017 in die hiesigen Kinos kommt. Zuletzt war vermurtet irden, dass Styles sich vermehrt Filmprojekten zuwenden wolle, aber offenbar bleibt die eigene Musik die größere Liebe. Eine Quelle sagte dem britischen ‚Sunday Mirror‘ das: „Harry hat sich entschlossen, seine Musikkarriere vor die Filmarbeit zu stellen. Er hat sich als ein sehr begehrenswerter Mann herausgestellt, dem für eine Menge Geld Hauptrollen angeboten werden, aber Musik gehört unerschütterlich seine größte Liebe. Harry will sich in der Welt als ein glaubwürdiger Solo-Star etablieren – mit Live-Shows und Promoauftritten.“

Am Freitag verkündete Styles die ersten Termine seiner kommenden Welttour zum Debüt-Album. Die führt ihn am 27. Oktober und 7. November zu den bislang einzigen Deutschland-Konzerten nach Köln und Berlin.