Kendall Jenner: Obenrum nichts und untenrum das hier

Wer vom Kardashian-Clan nie genug hast, wird jeden Tag wird jeden Tag auf’s Neue bedient. Die Hater sind es längst. Nun legte Kendall Jenner mit einem neuen Foto aus ihrem Schlaf- oder einem Hotelzimmer nach, das schnell die Runde im Netz machen könnte.

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am 29. Apr 2017 um 9:49 Uhr

Listigerweise inszenierte sie das Bild so, das man gar nicht weiß wo man zuerst hingucken soll: Mode für Gutbetuchte. Die 21-Jährige zeigte am Samstag auf ihrem Instagram-Account obenrum nichts – was sich ja in diesem Jahr Alter ja fast ausnahmslos jeder leisten könnte. Untenrum, bzw. bis zur Hüfte gingen ihr dann ein Paar Stiefel, oder besser Hosenstiefel? Die Luxus-Satin-Dinger über ihren Jeans in glänzendem, edlen Orange, kommen aus der neusten Kooperations-Kollektion von Vetement mit dem spanischen Schuhlabel Manolo Blahnik, kosten lächerliche 4.600 Dollar und demonstrieren mal wieder die dekadente Präsenz von Jenner & Co. ganz nach dem Gusto: „Wir sind was Besonderes“.

Rihanna war übrigens eine der ersten, die mit den Taillen-Stiefeln aus der Frühjahrskollektion des Luxuslabels Vetements gesehen wird. Das französische Label erobert derzeit die Modewelt. Naja und Manolo Blahnik ist ein 1942 geborener Schuhdesigner, der vor allem durch seine Austattungen für die Serien „Sex and the City“ und „Absolutely Fabulous“ berühmt wurde.

Foto: Instagram/KendallJenner

Übrigens: Jenner postete das Foto ausgerechnet nach zwei Riesenflops, die sie hinlegte. Zum einen war das der zurückgezogene Pepsi-Spot und zum anderen ihr Engagement für das von Rapper Ja Rule organisierte Musik Festival auf der Privatinsel Fyre der Bahamas. Dort kosteten die teuersten Tickets von 12.000 bis 250.000 Dollar! Doch den 3.000 Reichen bot sich eine desaströse, unfertige Veranstaltung. Jenner, die mit Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Hailey Baldwin und Emily Ratajkowski in einem Video mächtig Werbung für das Event machte, flog nach dem Desaster ein Shitstorm um die Ohren. (PV)