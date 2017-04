Kim Kardashian wurde vor Überfall jahrelang verfolgt

Sonntag, 30. April 2017, 13:16 Uhr

Kim Kardashian wurde vor dem Pariser Überfall zwei Jahre lang beobachtet. Der Reality-Star ist im letzten Oktober ausgeraubt worden und leidet noch immer unter den Nachwirkungen des Verbrechens. In der Talkshow von Ellen DeGeneres in dieser Woche packte sie kürzlich erstmals über die schreckliche Nacht aus.

Foto: Apega/WENN.com

In diesem Zusammenhang erzählte sie außerdem, dass die Täter sie über zwei Jahre lang stalkten, bevor sie zuschlugen. So erzählte sie: „Ich habe mich mit meinen Anwälten getroffen und soweit ich inzwischen informiert bin, haben mich die Typen zwei Jahre lang verfolgt.“ So hatten sie recherchiert, wie viel der Schmuck wert ist, den sie mit sich herumtrug – und leider auch auf auf Instagram gepostet hatte inklusive des Ortes, an dem sie sich befand. Auch dazu nahm Kardashian Stellung und erklärte: „Ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich glaube, dass es mir bestimmt war. Ich möchte nicht mehr weinen, aber es sollte passieren. Ich bin eine andere Person geworden.“

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 28. Apr 2017 um 10:45 Uhr

Früher sei sie eher materialistisch orientiert gewesen und gestand: „Es war wahrscheinlich kein Geheimnis, man konnte es in der Show sehen.“ Ihre Kinder möchte der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star anders erziehen. „Es ist nichts Schlimmes dabei, materialistisch zu sein. Aber ich bin glücklich, dass meine Kinder mir diese Leere nun füllen. So möchte ich sie auch erziehen. Mich interessiert das Alles nicht mehr. Wirklich nicht.“