Preview "Du neben mir": Hermetisch abgeriegelt und versiegelt

Sonntag, 30. April 2017, 19:48 Uhr

Am 22. Juni startet in den deutschern Kinos Stella Meghies romantisches Drama „Du neben mir“ nach dem Bestseller von Nicola Yoon.

Foto: Warner Bros.

Was wäre, wenn du in der Außenwelt nichts anfassen könntest? Wenn du nie frische Luft atmen, nie die Wärme der Sonne auf dem Gesicht spüren … und niemals den Nachbarsjungen küssen dürftest? „Du neben mir“ ist eine Lovestory, die scheinbar keine Zukunft hat: Die clevere, neugierige und fantasievolle 18-jährige Maddy ist aufgrund ihrer Krankheit gezwungen, in ihrer hermetisch versiegelten Wohnung zu leben – doch Nachbarsjunge Olly lässt sich davon nicht abschrecken.

Maddy sehnt sich verzweifelt danach, in der Außenwelt an- und aufregende Erfahrungen zu sammeln, und sie möchte endlich die Liebe erleben. Obwohl sich Maddy und Olly nur durchs Fenster sehen und über Textnachrichten verständigen können, entwickelt sich zwischen ihnen eine intensive Beziehung – was dazu führt, dass die beiden alles aufs Spiel setzen … selbst wenn sie dadurch alles verlieren sollten.

Foto: Warner Bros.

In „Du neben mir“ sind Amandla Stenberg („Die Tribute von Panem“) als Maddy und Nick Robinson („Jurassic World“) als Olly zu sehen. Weitere Hauptrollen spielen Ana de la Reguera („Sun Belt Express“) und Anika Noni Rose („Dreamgirls“).