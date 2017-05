"American Gods" hochgelobt: Antike Götter vs. neuzeitliche Götzen

Montag, 01. Mai 2017, 17:18 Uhr

Heute startet mit ‚American Gods‘ der Kampf der Götter auf Amazon Prime Video. Die führenden US-Branchenseiten feierten die nigelnagelneue Serie bereits im Vorfeld der Premiere. Die neuen, wöchentlich veröffentlichten Folgen stehen in deutscher Synchronfassung und in der englischer Originalversion zur Verfügung.

Ricky Whittle bei der Premiere. Foto: Amazon Inc

‚Entertainment Weekly‘ nennt sie laut ‚Meedia.de‘ „die wichtigste Serie im Fernsehen“, der ‚Hollywood Reporter‘ sieht in dem Fantasy-Drama ein „verstrahltes Comicbuch, das zum Leben erweckt wurde“ und das US-Musik-Magazin ‚Rolling Stone‘ adelt die Serie als ein „WTF Meisterwerk“.

Die neue Serie erzählt von einem Machtkampf zwischen den alten, antiken Göttern aus verschiedenen Mythologien und einem neuen Pantheon von neuzeitlichen Göttern, deren Verhalten die Liebe der modernen Gesellschaft zu Geld, Technologie, Medien, Prominenz und Drogen reflektieren…

Die mit Spannung erwartete Verfilmung des Romans von Neil Gaiman beeindruckt mit einem Star-Ensemble, darunter Ricky Whittle (The 100, Austenland) in der Hauptrolle des ehemaliger Häftling Shadow Moon. Whittle wird ja sch0n von einigen Gazetten als neuer Weltstar gehandelt.

Ferner dabei sind: Ian McShane (Pirates of the Caribbean) in der Rolle des undurchsichtigen Mr. Wednesday, und Emily Browning (Sucker Punch, Legend) als Shadows Ehefrau Laura Moon. Weitere Rollen übernehmen Pablo Schreiber (13 Hours, Orange Is the New Black) als Mad Sweeney, Yetide Badaki (Aquarius, Masters of Sex) als Bilquis und Orlando Jones als Mr. Nancy (Sleepy Hollow). Zudem gehören Peter Stormare (Fargo, Prison Break) als Czernobog und Kristin Chenoweth (Pushing Daisies, West Wing) als Easter zu der Riege der Götter.

Foto: Amazon Inc./Starz Entertainment

Foto: Amazon Inc./Starz Entertainment

Ricky Whittle. Foto: Amazon Inc./Starz Entertainment