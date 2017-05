Beyoncé mit Babybauch zum Basketball

Montag, 01. Mai 2017, 18:39 Uhr

Nachdem letzte Woche Fotos von einer dicken Frau auftauchten, die Beyonce sein sollte, gibt es heute neues Futter. Die Sängerin zeigte sich am Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann Rapper Jay Z bei einem Basketballspiel in Los Angeles. Undaufgeschwemmt sah sie im Gesicht wirklich nicht aus. Vielleicht war deshalb dieser öffentliche Auftritt gewollt?!

Foto: dpa picture alliance/AP/Mark J. Terrill

Der werdende Vater kümmerte sich während des Spiels rührend um seine Liebste, die Zwillinge erwartet. Das Glamour-Paar zeigte sich wie gewohnt schick und stylish (Grauenhafte US-Promi-Unsitte: Sonnenbrille in geschlossenen Räumen!) während sie das Spiel zwischen den Los Angeles Clippers und den Utah Jazz verfolgten.

Die „Single Ladies“-Interpretin erschien in einem schwarzen Ensemble mit geblümtem Blazer und einer in Blau und Lila glitzernden Tasche mit dem Aufdruck „Modern Future“. Ihr Gesicht verdeckte eben eine große Sonnenbrille und ihren Hals schmückte eine riesige Statement-Kette. Jay Z setzte auf einen sportlichen Look mit weißen Sneakers von Nike und einer dunkelblauen Cap.

Nachdem die beiden in der ersten Reihe Platz genommen hatten, wollte Jay Z sicher gehen, dass es seiner Frau auch gut geht und massierte die Knöchel der 35-Jährigen. Immerhin trug sie trotz der Schwangerschaft noch High Heels. Selbst jetzt muss das Outfit noch perfekt sein, obwohl es schon bald Zeit für die Geburt sein soll. Beyoncé erwartet ihre Zwillinge im frühen Sommer. (HA