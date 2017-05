"Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf Platz eins der Kinocharts

Montag, 01. Mai 2017, 12:43 Uhr

Sie sind wieder unterwegs, um das Universum zu retten – und dabei sind die „Guardians“ um Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt) direkt an die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts geflogen.

Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt).. Foto: Chuck Zlotnick/Marvel Studios

„Guardians of the Galaxy 2“ (siehe unsere Fotos), die Fortsetzung des Weltraumabenteuers von 2014, startete am ersten Wochenende nach vorläufigen Trendzahlen mit starken 743 500 Besuchern, wie Media Control heute mitteilte. Das waren deutlich mehr als beim Start des ersten Teils vor drei Jahren (463 000). „Fast & Furious 8″ musste die Spitze in der dritten Woche abgeben und rutschte mit 270 500 Zuschauern auf den zweiten Platz ab. Insgesamt steht der Actionfilm mit Vin Diesel nun in Deutschland bei mehr als 2,7 Millionen Kinobesuchern.

Drax (Dave Bautista) und Mantis (Pom Klementieff). Foto: Marvel Studios 2017

Der putzige Animationsfilm „The Baby Boss“, der Ende März gestartet war, verlor ebenfalls einen Rang und ist mit 77 500 Besuchern nun Dritter. Der Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson in der Hauptrolle hält sich auf der Vier (71 000). Von Platz 3 auf Platz 5 fällt das Animationsspektakel „Die Schlümpfe 3 – Das verlorene Dorf“ zurück (59 000). (dpa/KT)