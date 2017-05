Die schönsten Looks der Met-Gala 2017

Dienstag, 02. Mai 2017, 19:53 Uhr

Am Montagabend zeigten sich die Stars und Sternchen bei der jährlichen Met-Gala in New York. Das exklusive Event ist bekannt für die ausgefallensten Fashion-Auftritte der Gäste. In diesem Jahr orientierten sich die Prominenten an den kunstvollen Kreationen der japanischen Modedesignerin Rei Kawakubo. Wir haben die vier schönsten Outfits einmal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Foto: WENN.com

Jennifer Lopez in Valentino

Superstar Jennifer Lopez zeigte sich in einer der Trendfarben des Abends; Hellblau. Ihr hochgeschlossener Look von Valentino überzeugte mit einer glamourösen Schleppe und edlem Chiffon. Der Look wurde durch die Kombination aus Cape und Robe zum Hingucker.

Dazu wählte die 47-Jährige eine trendy Box-Clutch und luxuriöse, silberne Juwelen.

Foto: WENN.com

Adriana Lima in Alberta Ferretti

Auch Topmodel Adriana Lima zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Die 35-Jährige setzte auf eine elegante Kreation von Alberta Ferretti. Der schwarze Klassiker punktete mit einem edlen Neckholder-Schnitt und einem langen Rock mit Schleppe und hohem Schlitz an der Vorderseite. Ein Look, der zwar schlicht ist, jedoch durch seine luxuriöse Note für den Wow-Effekt sorgt und Limas Figur perfekt in Szene setzte.

Adriana kombinierte ihr Kleid mit schwarzen High Heels und silbernen Ohrringen.

Foto: WENN.com

Gisele Bündchen in Stella McCartney

Das brasilianische Model Gisele Bündchen erschien in einer modernen Robe von Stella McCartney. Schick, gerade geschnitten und auf den Punkt getroffen; so kann man die Kreationen der britischen Modeschöpferin am besten beschreiben. Gisele stand die silberne, enge Glitzerrobe hervorragend. Mit Schleppe und Rückenausschnitt konnte die 36-Jährige sexy und gleichzeitig edel punkten.

Foto: WENN.com

Taylor Hill in Carolina Herrera

Aufwendig und prunkvoll zeigte sich Model Taylor Hill, die in einer ausgefallenen Kreation von Carolina Herrera auf dem beigefarbenen Teppich posierte. Das bordeauxrote, bodenlange Kleid sorgte für einen royalen Auftritt und zauberte eine glamouröse Silhouette. Mit Corsagen-Oberteil, Herzausschnitt und riesiger Schleppe gehört auch Taylors Outfit zu den schönsten Looks des Abends.

Die vier Damen haben bewiesen, dass auch ein kunstvoller und komplexer Dress-Code elegant und modern umgesetzt werden kann. Wir sind begeistert! (HA)