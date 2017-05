Kay One tut sich mit Dieter Bohlen zusammen

Dienstag, 02. Mai 2017, 13:39 Uhr

Kay One arbeitet zusammen mit Dieter Bohlen. Nachdem die beiden Musiker schon 2014 gemeinsam in der Jury der elften Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ gesessen haben, werden sie nun wieder zusammen an einem Projekt arbeiten.

KayOne mit neuer Flamme. Foto: Starpress/WENN.com

Fans vermuteten daraufhin sofort, dass es sich dabei um eine Zusammenarbeit in der RTL-Show ‚Das Supertalent‘ handelt und der Rapper jetzt Teil der Jury werden soll. Kay One plant allerdings etwas ganz anderes mit dem Poptitan: einen gemeinsamen Hit. „Dieter hat mich vor nicht allzu langer Zeit angerufen und mich vor die größte Challenge meiner Musikkarriere gestellt: einen Song von ihm zu covern und etwas komplett Neues daraus zu machen. Kein Pop, kein Schlager, aber man sollte doch noch irgendwie erkennen, dass es mal ein Song von ihm war“, schrieb Kay One auf seiner Facebook-Seite. Der Track dürfte ein Song für das geplante Remix-Album von Modern Talking werden, an dessen Zusammenstellung Bohlen derzeit werkelt.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es auch eine Neuauflage des ‚DSDS‘-Songs ‚We Have a Dream‘ geben soll. Ob Kay One allerdings darin involviert sein wird, ist nicht bekannt. Mehr Details wird es wohl erst in der RTL-Show ‚Dieter Bohlen – Die Mega Show‘ am 20. Mai geben.

Mit der Show feiert RTL den erfolgreichsten Produzenten und Fernsehjuror Deutschlands – seine größten Erfolge, seine größten Hits. Die Show wird moderiert von Oliver Geissen. Zahlreiche Gäste wie Dieters Jurykollege Bruce Darnell und viele Überraschungen versprechen einen großen, unterhaltsamen Samstagabend.

Live im Studio performen: Andrea Berg, Bonnie Tyler, Alexander Klaws, Pietro Lombardi, Vanessa Mai, Prince Damian, Nino de Angelo, Beatrice Egli, Juliette Schoppmann – und Kay One! Ein Wegbegleiter wird wohl nicht dabei sein: Thomas Anders. Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern.