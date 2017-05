Kendall Jenner und A$AP Rocky: Ist es hiermit offiziell?

Dienstag, 02. Mai 2017, 18:26 Uhr

Schon einige Zeit wurde gemunkelt, dass Model Kendall Jenner (21) und der US-Rapper A$AP Rocky (28) ein Paar sein könnten. Jetzt scheinen die beiden das bei der gestrigen, weltweit beachteten Met-Gala in New York City auch offiziell gemacht zu haben.

Foto: Snapchat/KimKardashian

Dafür bedienten sich die Zwei, genauer ihre Schwestern Kim Kardashian (36) und Kylie Jenner (19), wiederum der sozialen Medien – und das trotz ausdrücklicher „No-Selfie“-Regel, wie bereits berichtet. In einem Snapchat-Bild der Gattin von Kanye West (39) fing diese nämlich einen ach so romantischen, intimen Moment zwischen ihrer leicht bekleideten Schwester und dem Rapper ein, in dem dieser seine Hände an ihren Pobacken hat. (Im Vordergrund Kunstblondine und Schwester Kylie Jenner) Na, wenn das mal keine herzergreifende Liebesbekundung ist! Und es kommt noch besser: der Herr schaut der 21-Jährigen dabei offenbar nicht einmal in die Augen, sondern stattdessen auf ihre Brüste.

Foto: Snapchat/KimKardashian

Bei dem anderen „Beweisfoto“ handelt es sich um das Star-besetzte „Badezimmer-Selfie“ von Schwester Kylie Jenner, das gerade seine Runde im Internet macht. Da zeigt sich das Paar nämlich „eng aneinander geschmiegt“ inmitten von zahlreichen anderen Promis. Die beiden wurden erstmals letzten Juni miteinander in Verbindung gebracht, als sie zusammen in einem Pariser Restaurant gesichtet wurden.

Seitdem zeigten sie sich mehrfach gemeinsam an den unterschiedlichsten Orten und zuletzt „total verliebt“ beim Coachella-Musikfestival…(CS)