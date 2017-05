Kylie Jenner zeigt sich schwerverliebt mit Travis Scott

Dienstag, 02. Mai 2017, 8:35 Uhr

Kylie Jenner und ihr neuer Schwarm Travis Scott zeigten sich am Sonntagabend (30. April) schwerverliebt im Bostoner ‘Bijou’-Nachtclub.Die ‘Keeping Up With the Kardashians’-Darstellerin, die sich erst letzten Monat nach drei Jahren von Musiker Tyga trennte, zeigte sich nun mit dem 25-jährigen Rapper wieder einmal in der Öffentlichkeit.

Foto: WENN.com

Wie ein Beobachter dem ‘People’-Magazin verriet, feierte sie gemeinsam mit dem gutaussehenden Rapper dessen Geburtstag: „Er war definitiv darauf aus, intimer zu werden. Aber sie haben sich auch sehr intensiv unterhalten und haben viel getanzt. Sie waren auf jeden Fall sehr verliebt. Er performte nicht wirklich, sondern schaute dort nur vorbei um zu feiern. Später verließen sie die Location dann im selben Auto.“ Wie bereits berichtet, wurden die beiden erstmals händchenhaltend auf dem Musikfestival ‘Coachella’ in Kalifornien gesehen. Damit bestätigten sich die Gerüchte, denn schon seit Wochen wird den beiden ein Verhältnis angedichtet.

Auch ihr Ex Tyga hat sich nicht lange mit Liebeskummer aufgehalten und wurde zuletzt mit dem Model Jordan Ozuna in Verbindung gebracht. Kylie ist unterdessen fleißig mit ihrer Karriere beschäftigt und scheint als nächstes eine eigene Show zu planen. Laut ‚perezhilton.com‘ soll es dabei um Kylies Funktion als Geschäftsfrau gehen, wie ein Insider verriet: „Es geht komplett um den Aufbau ihres Business und die Beschäftigung neuer Teammitglieder. Alles soll sich komplett um sie drehen. Sie hat keine Lust mehr, eine Sendung gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall zu machen.“