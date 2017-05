Dienstag, 02. Mai 2017, 18:59 Uhr

Das Leipziger Starlet Melanie Müller ist endlich schwanger. Die 28-Jährige erwartet ihr erstes Kind, wie sie gegenüber ‚RTL Explosiv‘ verriet.

Foto: Starpress/WENN.com

Seit sechs Jahren versuchen sie mit ihrem Ehemann Mike Blümer (51) ein Baby zu zu bekommen, bislang blieb das dem Paar verwehrt. In dem Bericht sagte sie in ihrer bekannten forschen Art: „Ich bin schwanger, mir geht’s beschissen“. Müller befinde sich derzeit im fünfte n Monat, Anfang Oktober soll es soweit sein. Die Ex-Bachelor-Contestantin fügte hinzu: “Es hat endlich funktioniert. Es ist alles noch ein bisschen merkwürdig, fast unreal.“

Müller, die auch in der diesjährigen Sommersaison auf Mallorca am Ballermann auftreten will, sei nun vorsichtiger: „Man hat da schon noch Angst. Wenn ich auf der Bühne bin, springe ich noch genauso. Man lässt natürlich Alkohol weg und ernährt sich gesund, aber ich habe schon im Hinterkopf, dass man es verlieren kann. Wenn man es so lange probiert, hat man da schon diese Ängste.“ Und auch Zukunftspläne habe sie schon: Beruflich weitermachen wie bisher! „Man kann nicht zuhause bleiben, wenn man so einen Job hat. Wenn sich Mama und Papa gut verstehen und man sich um das Kind kümmert, ist es egal, ob man in Leipzig wohnt oder von Hotel zu Hotel zieht.“ Zuletzt hatte die Ich-Darstellerin auf Mallorca einen Bratwurst-Stand eröffnet.





Am Mittwoch um 20.15 Uhr ist Melanie Müller mit Janine Kunze, Ralph Morgenstern und David Odonkor im Finale von bei „Das große Backen – Promispezial“ auf SAT.1 zu sehen.