Willst du diese Woche Enrique Iglesias treffen?

Dienstag, 02. Mai 2017, 16:22 Uhr

Ende Februar veröffentlicht Enrique Iglesias seine neue Single „Súbeme La Radio“, die er gemeinsam mit seinem Freund Descemer Bueno und dem puertoricanischen Duo Zion & Lennox aufgenommen hat.

Foto: WENN.com

Vor wenigen Monaten reiste der spanische Sänger und Songwriter dann erstmals nach Kuba, um dort ein Musikvideo aufzunehmen. An beeindruckenden Orten in der Altstadt von Havanna entstanden so die herrlichen Aufnahmen für das Video zur Single „Súbeme la Radio“, die am 24. Februar erschien. „Nachdem ich so viele Videos mit Alejandro Pérez gemacht habe, so oft mit meinem Freund Descemer Bueno zusammengearbeitet habe und mit Gente de Zona den Riesenerfolg von „Bailando“ hatte, lief einfach alles auf diesen Moment hinaus“, sagt Enrique dazu.

Der Mann hat inzwischen weltweit mehr als 130 Millionen Alben verkauft, zehn Studioalben sowie zwei Greatest-Hits-Alben veröffentlicht und in fast jedem Land dieser Erde Platin geholt. Er hat in seiner musikalischen Karriere zehn große Welttourneen bestritten und hat für mehr als 10 Millionen Fans in buchstäblich jedem Teil der Welt gespielt. Nun ist er wieder unterwegs und spielt am 5. Mai in der Mercedes Benz Arena in Berlin!





klatsch-tratsch.de verlost 2 Tickets inkl. Meet & Greet mit Enrique Iglesias

am Freitag 5. Mai in Berlin (ca. gg. 17/18 Uhr)

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 4. Mai 2017 15 Uhr in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Enrique Iglesias?

Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.