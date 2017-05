Zayn Malik: Rückenwind nach Shitstorm

Dienstag, 02. Mai 2017, 22:07 Uhr

Zayn Malik wird von seiner “Tante“ verteidigt, nachdem er dazu aufgerufen hatte, für ihre Krebsbehandlung zu spenden. Ayesha Butt ist die beste Freundin der Mutter des ehemaligen One Direction-Stars und für ihn wie eine Tante.

Foto: WENN.com

Seit einiger Zeit ist sie an Lungenkrebs erkrankt und richtete eine ‚GoFundMe‘-Seite ein, um ihre teure medizinische Behandlung zu bezahlen. Letzte Woche teilte Zayn genau diese Seite mit seinen 21,8 Millionen Twitter-Followern und schrieb: „Das ist die beste Freundin meiner Mutter. Bitte helft, so gut ihr könnt.“ Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten und Twitter-User forderten den „ekelhaft reichen“ Sänger, dessen Vermögen auf 30 Millionen geschätzt wird, dazu auf, doch zunächst einmal selbst ins Portemonnaie zu greifen. Nun meldete sich jedoch die Betroffene zu Wort und verteidigt Zayn, den sie schon seit seiner Kindheit kennt.

„Ich würde ihn niemals um finanzielle Hilfe bitten, das will ich nicht“, erklärte die Mutter einer 15-jährigen Tochter auf ihrer Crowdfunding-Seite. „Ich bat ihn darum, die Öffentlichkeit an meiner Notlage teilhaben zu lassen und er tat genau das, worum ich ihn gebeten hatte. Also, an euch Trolle da draußen, lasst ihn bitte in Ruhe. Lasst uns einfach mit dem Fundraising weiter machen.“