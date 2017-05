Ein Hoch auf Dwayne Johnson!

Mittwoch, 03. Mai 2017, 20:12 Uhr

Dwayne Johnson wurde an seinem Geburtstag mit Glückwünschen nur noch so überhäuft. Der Schauspieler und „Sexiest Man Alive“ wurde am Dienstag (2. Mai) 45 Jahre alt – Grund genug für seine prominenten Freunde, ihn in den sozialen Netzwerken hoch leben zu lassen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Zac Efron teilte etwa ein Foto von sich gemeinsam mit seinem ‚Baywatch‘-Co-Star und schrieb dazu: „Happy Birthday @therock. Danke dafür, dass du uns und den Leuten deine harte Arbeit und Ehre und Gerechtigkeit jeden einzelnen Tag bringst… und danke für deine sexy Augenbrauen.“ Auch Vin Diesel, der an der Seite von ‚The Rock‘ im ‚Fast and Furious‘-Franchise zu sehen ist, ließ es sich nicht nehmen, seinem Kumpel zu gratulieren. Auf Instagram lud er ein Foto mit dem Action-Star hoch und erklärte: „Zurückzublicken auf das, was wir erreicht haben. Schulter an Schulter gegen alle möglichen Hindernisse. Stolz… Alles Gute zum Geburtstag, Hobbs…“

Ein Beitrag geteilt von Zac Efron (@zacefron) am 2. Mai 2017 um 14:57 Uhr

Auch an seinem Geburtstag verzichtete der Muskelprotz jedoch nicht auf sein Workout im Fitness-Center. Doch wie er auf seinem eigenen Account verriet, wurde er auf dem Weg nach draußen von seiner kleinen Tochter Jasmine (16 Monate) gestoppt und bekam eine süße Botschaft mit auf den Weg: „Dieser kleine Fratz hat mich überrascht, indem er in meine Arme gelaufen ist und ‚Paaaapaaaa‘ gerufen hat“, berichtete der stolze Vater.

„In meinem Kopf heißt das definitiv ‚Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Du bist der coolste Daddy auf der Welt und der Sexiest Man Alive. Jetzt geh und gib alles beim Workout und bleib so fit wie immer‘. #BirthdayLuv #DaddyDaughterBond #SheHasMorningHair #IHaveNoHair #HowWeRoll“.