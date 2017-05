Kendall Jenner jetzt mit diesem grünen Typen zusammen

Mittwoch, 03. Mai 2017, 18:42 Uhr

Model Kendall Jenner (21) hatte erst am Montag bei der weltbeachteten Met-Gala in New York City ihre Beziehung mit US-Rapper A$AP Rocky (28) offiziell gemacht.

Foto: WENN.com

Gleich am Dienstag ließ sich die Schwester von Kylie Jenner (19) und Kim Kardashian (36) am Nachmittag in New York City jedoch wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite blicken: einem plüschigen grünen Frosch namens Kermit! Beide hatten sich für ihr „Treffen“ dann auch richtig schick gemacht: der Muppet-Star hüllte sich nämlich in einen grün-weißen Pelz mit passender Kopfbedeckung, wobei die 21-Jährige eine rot-schwarze Variante mit langem roten Kleid wählte.

Kendall Jenner looks bleary-eyed on fashion shoot with Kermit the Frog the morning after Met Gala https://t.co/jk5pcsYIet pic.twitter.com/v3byHW89PE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 3. Mai 2017

Nebenher ließ sie sich (gut gelaunt aber offenbar doch noch ziemlich müde von der Met-Party am Vortag) einen Eiskaffee munden. Ein heimliches Rendezvous der beiden? Nein, alles natürlich nur rein beruflich, denn das Model und ihr grüner Begleiter hatten ein Fotoshooting für das Cover des nächsten, 18. ‚LOVE’-Magazins, so die ‚Daily Mail’.

Kendall Jenner und Kermit präsentierten dabei High-Fashion-Mode aus der ‚Miu Miu’-Herbst/Winterkollektion. Miss Piggy war übrigens auch anwesend, mit der sich die 21-Jährige unter anderem auch fotografieren ließ. Das Shooting soll dabei offenbar recht viel Spaß gemacht haben, denn es gab von gutem Kaffee bis hin zu Cheerios und Pizza alles was das Herz begehrt. Nur leider seien die ganzen Köstlichkeiten dann doch nur „Requisiten“ für die Bilder gewesen. Die Fotos mit den süßen Muppets könnten dann aber vielleicht doch wieder ein wenig Miss Jenners Image aufpolieren, dass nach dem vielkritisierten Pepsi-Werbespot ziemlich gelitten hatte…(CS)