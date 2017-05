Ryan Reynolds hat hier absolut keinen Bock auf Kylie Jenner

Mittwoch, 03. Mai 2017, 12:55 Uhr

Am Montagabend war die Met-Gala in New York City und die Stars der Stars pilgerten zum Fashion-Event des Jahres. Bei der Gala selbst saßen Kylie Jenner (19) und Traumehepaar Blake Lively (29) mit Ryan Reynolds (40) am gleichen Tisch. Zu sagen hatten sie sich anscheinend nicht viel.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Wenn man ganz ehrlich ist, muss man zugeben, dass man sich jedes Mal ein bisschen freut, wenn Ich-Darstellerin Kylie Jenner in den Medien schlecht dasteht. Die Kleine arbeitet sicher wie ein Berserker, aber ihre unnahbare, grauenhafte künstliche Art macht es einen schwer, sie wirklich sympathisch, geschweige denn menschlich zu finden. Selbst Schuld könnte man also sagen.

Deshalb machen die Bilder vom Kardashian-Küken am Tisch mit dem Deadpool-Star und Gattin Blake Lively richtig Spaß. Der Schauspieler und das Ex-„Gossip Girl“ unterhalten sich angeregt und haben sichtlich gute Laune. Eben wie Erwachsene, die tatsächlich etwas zu erzählen haben und mehr können als nur nackt sein und Self-Marketing. Um den Tisch herum stehen John Legend (38), Chrissy Teigen (31) und Donatella Versace (62).

Kylie sitzt mit starr lächelnder Miene da und sieht aus wie bestellt und nicht abgeholt. (LK)