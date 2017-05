Verlosung: "Das neunte Leben des Louis Drax" mit Jamie Dornan

Mittwoch, 03. Mai 2017, 18:19 Uhr

Der Neunjährige Louis Drax hat in seinem Leben bereits acht Nahtod-Erfahrungen gemacht. Als er an seinem Neunten Geburtstag nach seinem bis dahin schlimmsten Unfall ins Koma fällt, ist der renommierte Kinderneurologe Dr. Pascal fest entschlossen, das Geheimnis um Louis bizarre Existenz zu lüften.

Foto: Universum

Gerade erschien der mit „Fifty Shades of Grey“-Star Jamie Dornan, Aaron Paul („Breaking-Bad“, „Eye in the Sky“) und Sarah Gadon („Eine dunkle Begierde“) hervorragend besetzte Mystery-Thriller „Das neunte Leben des Louis Brax“ auf DVD, Blu-ray und Video on Demand.

Basierend auf dem gefeierten, gleichnamigen Roman von Liz Jensen bietet der außergewöhnliche Psychothriller mit übernatürlichen Elementen und unerwarteten Wendungen beste Unterhaltungskost für Fans von „The Sixth Sense“, „Gone Girl“ und „In meinem Himmel“.

Und darum geht’s: Louis Drax (Aiden Longworth) ist kein normaler Junge. Jedes Jahr kostet ihn ein rätselhafter Unfall beinah das Leben. Als er mit seinen Eltern Natalie (Sarah Gadon) und Peter (Aaron Paul) bei einem Picknick seinen neunten Geburtstag feiert, kommt es zum schlimmsten Unfall: Er stürzt in eine tiefe Schlucht und stirbt im Krankenhaus. Doch ein paar Stunden später beginnt er sich auf rätselhafte Weise wieder zu regen.

Nach dem Unfall verschwindet Louis Vater spurlos und der Junge landet in der Komaklinik von Dr. Allan Pascal (Jamie Dornan). Während der Arzt tiefer und tiefer in Louis Bewusstsein vordringt, um das Geheimnis des erstaunlichen Unfallkindes zu lüften, übt seine Mutter Natalie eine seltsame Faszination auf ihn aus…

Foto: Universum

