Chris Rock: „In meiner Ehe war ich ein Stück Sch....“

Donnerstag, 04. Mai 2017, 19:56 Uhr

Komiker und Oscar-Moderator des letzten Jahres Chris Rock (52) hat in einem ‚Rolling Stone’-Interview über die Scheidung von Ex-Gattin Malaak Compton-Rock gesprochen. Und da ging er sehr deutlich mit sich ins Gericht und erklärte über seine Ehe: „Ich war ein Stück Sch…. Ich war sehr oft kein guter Ehemann.“

Foto: JLN Photography/WENN.com

Einsicht ist ja der erste Schritt zur Besserung und da scheint sich bei dem US-Comedian, der 20 Jahre verheiratet war und mit seiner Ex zwei Töchter hat, einiges getan zu haben. Im Interview verkündete er nämlich weiter, dass er seine einstige Gattin während der Ehe mit drei Frauen betrogen hätte. In einer Stand-up-Show ging er dabei detaillierter auf die Damen ein und verkündete: „ein Promi, ein Halb-Promi und eine vom Einzelhandel.“ Der Grund: er dachte, er käme damit durch, weil er ja „all dieses ganze Geld“ mit nach Hause brachte. Dann erkannte er jedoch schnell, dass sein schlechtes Verhalten nicht mit seinem Ruhm und seinem Geld gerechtfertigt werden konnte: „Das ist Schwachsinn. Das kommt in Wirklichkeit zu einem zurück. Das hat meine Fehler noch größer gemacht.“

Der Schauspieler fuhr fort: „Deine bessere Hälfte hat eine hohe Meinung von dir, wenn sie dich wirklich liebt. Und man enttäuscht sie.“

Die Scheidung von seiner Ex-Gattin wurde letztes Jahr offiziell. Er hätte dabei einige Zeit gebraucht, um sich wieder an das Leben als Single-Mann zu gewöhnen. Der 52-Jährige verriet: „Nach einer Scheidung muss man wieder von vorne anfangen. Man muss neu starten. Es ist kein Zusammenbruch aber etwas in deinem Leben ist zusammengebrochen.“ Mit seiner einstigen Ehefrau pflege er jedoch immer noch einen respektvollen Umgang, weil er sie wegen der Kinder noch „bei Hochzeiten und Abschlussfeiern sehen muss“ so der Komiker spaßhaft. Chris Rock verriet zudem auch, dass er trotz neuer Freundin Megalyn Echikunwoke (33) nicht die Absicht habe, noch einmal zu heiraten…(CS)