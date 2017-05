Danny Devito und Jeff Goldblum drehen Comedyserie für Amazon

Donnerstag, 04. Mai 2017, 9:28 Uhr

Amazon Studios entwickelt derzeit eine halbstündige Comedy-Serie (bisher noch ohne Titel) mit Danny DeVito („Zwillinge“) und Jeff Goldblum („Grand Budapest Hotel“) in den Hauptrollen.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Die Serie von Tim Long (Die Simpsons) wird bald bei dem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video zu sehen sein. Als Executive Producer fungieren Brian Grazer (24: Legacy) und Francie Calfo (Empire) zusammen mit Danny DeVito und Jake DeVito. Jon Radler von Imagine Television („Empire“) betreut das Projekt für Imagine.

Und darum geht’s: Das ehemalige Kult-Duo Matt Downey (Jeff Goldblum) und Arlo Finkleman (Danny DeVito) ist gezwungen, wieder zusammen aufzutreten – und das, obwohl sich die beiden Musiker seit Jahren von Grund auf hassen. Bei ihrem Comeback-Versuch wendet sich das talentierte, willensstarke Team an die Menschen, die es irgendwie schaffen, die beiden Kindsköpfe zu lieben – ihre Frauen, Ex-Frauen, Kinder, Manager, Freunde und Affären. Dabei zeigt sich, dass sie alle genauso brillant, aufbrausend und liebenswert sind wie Matt und Arlo selbst.

Der nur 1,47m kleine Golden Globe- und Emmy-Preisträger DeVito ist derzeit in der Hauptrolle von „It’s Always Sunny in Philadelphia“ sowie auf dem Broadway in Arthur Millers „The Price“ zu sehen. Der Oscar- und Emmy-nominierte Goldblum wird als nächstes in „Thor: Ragnarok“ zu sehen sein und in diesem Sommer das noch unbetitelte Sequel von „Jurassic World“ drehen – wir berichteten.