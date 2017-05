"Der dunkle Turm": Hier ist der erste deutsche Trailer

Donnerstag, 04. Mai 2017, 13:32 Uhr

Die Fans können aufatmen! Seit gestern Abend ist der erste Trailer der mit Spannung erwarteten Verfilmung von Stephen Kings ‚Der dunkle Turm‘ da. Und mit ihm jede Menge Idris Elba in stinkendem Leder – und permanent revolverschwingend!

Foto: SonyPictures

In dem ersten knapp drei Minuten langen Clip legt sich Hauptdarsteller Idris Elba als Revolvermann Roland Deschain gleich mit Matthew McConaughey als Walter O’Dim, dem Mann in Schwarz, an. Die Herrschaften hüpfen in dem neuen Fantasy-Spektakel zwischen den Welten hin und her, dass es eine Freude ist.

Natürlich prallen irgendwann das Gute und das Böse in einer ultimativen Schlacht aufeinander. Denn Roland ist der Einzige, der den Dunklen Turm vor dem Mann in Schwarz verteidigen kann!

Hinzu kommt das ganze übliche fantasygeschwängerte Zeugs von viel Düsternis, furchterregenden Kreaturen, den üblichen Computertricks ohne Ende und Mann-zu-Mann-Duellen. Regie führte Nikolaj Arcel (“A Royal Affair”) nach einem Drehbuch von Akiva Goldsman & Jeff Pinkner und Anders Thomas Jensen & Nikolaj Arcel, basierend auf Kings Romanen. Die Produzenten des Films sind Akiva Goldsman, Brian Grazer, Ron Howard und Erica Huggins. Deutscher Kinostart ist am 10. August.

Sony Pictures hatte übrigens zuletzt verkündet, dass man sich an die Entwicklung einer Seriezum „Dark Tower“-Universum setze, die auf dem Buch „Wizard and Glass“ (deutscher Titel Glas‘) mit der Vorgeschichte beruhen soll. (PV)

Foto: SonyPictures