Ed Sheeran: Hier ist sein selbst gefilmtes Video "Galway Girl"

Donnerstag, 04. Mai 2017, 12:38 Uhr

Ed Sheeran hat heute das offizielle Video zu „Galway Girl“ veröffentlicht. Gedreht vergangenen Monat in Galway und Dublin unter der Regie von Jason Koenig („Shape of You“), wurde das Video von Ed (angeblich!) persönlich gefilmt.

Foto: Youtube/EdSheeran

Das Point-of-View-Filmmaterial überlässt einer ganzen Reihe irischer Namen die Bühne, darunter in der Rolle des „galway girls“ Schauspielerin Saoirse Ronan („Atonement“, „Brooklyn“), die Folkband Beoga – die den Song mit Ed schrieben und aufnahmen –, der irische Comedian Tommy Tiernan und weitere. Außerdem enthält das Video einen Ausschnitt von Eds Show in Dublins ‚3Arena‘ im April.

Sheerans drittes Studioalbum „÷“ (ausgesprochen „divide“) setzt derweil seinen unaufhaltsamen Siegeszug als erfolgreichstes Album des Jahres fort. Seit seiner Veröffentlichung im März hat es sich mehr als 7 Millionen Mal weltweit verkauft.

Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 3. Mai 2017 um 9:59 Uhr

In Deutschland eroberte sich das Album erst letzte Woche die Nr.1 der GfK Album-Charts zurück und hat Platin-Status, in Eds Heimat UK ist das Album nunmehr seit 8 Wochen ununterbrochen auf #1 der Album-Charts und fünffach Platin-veredelt.

Die Single „Shape of You“ verbrachte in Deutschland 15 Wochen auf #1 der GfK Single-Charts. Damit ist es der am längsten auf Platz 1 platzierte Song der vergangenen 27 Jahre und faktisch der größte Hit des Jahrtausends.

Mit der neuen Single „Galway Girl“ setzt sich die bisherige Erfolgsgeschichte nun fort: Der Song hält sich seit der Veröffentlichung des Albums „÷“ konstant in den deutschen Top 10 und wird mit dem Launch des offiziellen Videos weiteren Auftrieb erhalten.