Joey Heindle und Justine Dippl heiraten heute

Donnerstag, 04. Mai 2017, 12:26 Uhr

Joey Heindle und Justine Dippl trauen sich endlich. Eigentlich wollten die zwei Turteltauben schon im letzten Sommer heiraten, aber dann wurde der Plan geändert. „Wir wollten nix überstürzen, da es was ganz Besonderes sein soll“, erklärte Joey die Entscheidung damals der Zeitschrift ‚Gala‘.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Verständlich, da das junge Promi-Paar keine Mittel hatte, die erträumte Zeremonie wahr werden zu lassen. „Wir waren finanziell auch nicht in der Lage so zu heiraten, wie wir uns das vorstellen“, sagte der Ex-‚DSDS‘-Star. „Deswegen haben wir den vernünftigen Weg eingeschlagen: erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Und jetzt soll es tatsächlich so weit sein. Der Dschungelkönig von 2013 soll seine Dauerverlobte nach Informationen der ‚Bild‘-Zeitung schon heute (4. Mai) zur Frau nehmen. Die Ringe sollen von der zweijährigen Dobermann-Hündin Jersey getragen werden.

Nach der Zeremonie soll mit Freunden in einem Landhaus im Kölner Umland gefeiert werden. Das Paar hatte seine Hochzeitsvorbereitungen zum Teil vom Fernsehen begleiten lassen. Bereits da war deutlich zu merken, dass die Hochzeitsnerven bei den beiden so langsam blank liegen. Unter den Freundinnen der 27-Jährigen gab es nach ihrem Junggesellenabschied einige Zickereien. Grund dafür war, dass der Abend in ihrer Geburtsstadt Osnabrück statt in Köln verbracht wurde.