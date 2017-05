Kaley Cuoco singt den "Big Bang Theory"-Song

Donnerstag, 04. Mai 2017, 22:30 Uhr

‚Big Bang Theory‘-Star Kaley Cuoco stellte neben ihren schauspielerischen nun noch ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis, als sie in der ‚Tonight Show‘ von Jimmy Fallon zu Gast war.

Foto: NBC/Supplied by WENN.com

Jeder Fan der Serie kennt die 31-jährige Blondine als Nachbarin Penny von Sheldon & Co. Doch was wir noch nicht wussten, sie kann sogar das Intro zur Serie komplett singen! Jedes einzelne Wort konnte die Schauspielerin dazu auswendig vorsingen. Was für ein Talent – zumal das Intro ja ziemlich schnell ist und man leicht aus dem Konzept gebracht wird… Allerdings vesteht man kaum, was sie da singt (im Video ab Minute 4:07)

Andererseits: Nach bisher zehn Staffeln sollte man die Melodie schon kennen. Und die nächsten zwei Jahre wird sie den Song noch hören müssen. Denn wie im März verkündet wurde, wird die Serie um zwei weitere Staffeln verlängert. Die Schauspielerin und ihre ebenso berühmten Kollegen, wie Johnny Galecki oder Jim Parson, unterzeichneten bis Staffel 12. Dann darf man sich auf weitere Montagabende auf ProSieben mit den wirren Wissenschaftlern freuen. (LB)