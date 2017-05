Kourtney Kardashian: Schon ewig mit Younes Bendjima verbandelt?

Donnerstag, 04. Mai 2017, 17:56 Uhr

Seit langem gibt es immer wieder Versöhnungsgerüchte um Kourtney Kardashian (38) und ihren Ex Scott Disick (33). Glaubt man jedoch dem US-Promiportal ‚TMZ’, sei der Reality-TV-Star angeblich schon „seit Monaten locker“ mit dem in Algerien geborenen Model Younes Bendjima (23) verbandelt.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Gerüchte über eine mögliche Romanze mit dem wesentlich jüngeren Schönling, den die Dame im Oktober kennengelernt haben soll, gab es bereits im Dezember. Diese Woche zeigte sich die 38-Jährige dann aber ganz offen mit ihrem angeblichen Toyboy in den Straßen LA’s. Wie Bilder der ‚Daily Mail’ bekunden, gab es dabei noch keinen öffentlich zelebrierten Liebesaustausch, sondern stattdessen eine angestrengte Beschäftigung (von beiden Seiten) mit dem Smartphone. Was der Ex Scott Disick von Kourtney Kardashian kann, kann die Ich-Darstellerin offensichtlich schon lange.

Ein Beitrag geteilt von Younes Bendjima (@younesbendjima) am 24. Jul 2016 um 11:41 Uhr

Der hatte sich nämlich erst vor ein paar Wochen mit einer ebenfalls sehr jungen angeblichen neuen Freundin gezeigt. Diese wurde später als britische Model-Schönheit Ella Ross (19) identifiziert. Was fällt hier auf? Beide haben offenbar „Partner-Ersatz“ in Form eines viel jüngeres Models gefunden – die Zwei, die Eltern dreier gemeinsamer Kinder sind, scheinen in dieser Hinsicht also den gleichen Geschmack zu verfolgen…(CS)