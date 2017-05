Niall Horan: Hier ist seine zweite Solosingle "Slow Hands"

Donnerstag, 04. Mai 2017, 23:03 Uhr

Niall Horan, der One Direction-Sänger präsentiert heute mit „Slow Hands“ seine zweite Solosingle! Mit seiner einstigen Band One Direction konnte der junge Mann bereits eine unfassbare Erfolgsgeschichte schreiben.

Foto: Universal Music

Mit der Solo-Debütsingle „This Town“ begab sich der 23-jährige Ire auf Solopfade und gewann u.a. den People’s Choice Award in der Kategorie „Favorite Breakout Artist“. Millionen von Fans haben „This Town“ via Spotify gestreamt und der Song schaffte es auf Platz zwei in Schottland, Platz fünf in Australien und sechs in seinem Heimatland Irland. Zudem performte Niall Horan ein exklusives Duett mit Shawn Mendes bei den American Music Awards.

Der neue Track schleppt sich etwas dahin und ist irgendwie auch sehr 70er-Jahre inspiriert. Ob es den Teenie-Anhängern des Sängers gefällt bleibt abzuwarten. „Slow Hands“ erschien heute auch als Download.