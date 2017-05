Ricky Martin: "Vente Pa' Ca" geht überall durch die Decke

Donnerstag, 04. Mai 2017, 22:50 Uhr

Fast 850 Mio. YouTube-Views und über 150 Mio. Spotify-Streams weltweit sprechen ihre eigene Sprache: „Vente Pa‘ Ca“ von Latino-Legende Ricky Martin und dem Uprising Superstar Maluma ist ein globales Phänomen.

Foto: SonyMusic

In Ländern wie Argentinien, Kolumbien oder Brasilien gilt das Video zu „Vente Pa‘ Ca“ als das erfolgreichste aller Zeiten, in Spanien erreichte die Single 3-fach Platin-Status und in den USA stieg die Nummer bis auf Platz 1 der Latin-Airplay und Single-Charts. Der extrem gehypte und frische Track „Vente Pa‘ Ca“ hat sich bereits zum weltweiten Hit entwickelt.

Rechtzeitig zur Sommer-Saison katapultiert sich der Song nun auch hierzulande in die Höhe: der ausgelassene Sommer-Hit steht bereits in den Top-50 der deutschen DJ-Charts, Top-150 der deutschen iTunes-Charts und heimst jeden Tag aufs Neue Streams im fünfstelligen Bereich ein. Ricky Martin hat im April seine extrem gefeierte Residency „All In“ in Las Vegas eröffnet und ist die kommenden Sommermonate auf einer ausgedehnten Südeuropa-Tournee.