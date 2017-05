Hier ist Bianca "Bibi" Heinicke mit ihrer Single "How It Is (Wap Bap…)"

Freitag, 05. Mai 2017, 15:05 Uhr

Das Warten hat ein Ende! Hier kommt das bezaubernd fantasiereiche Video zur heutigen Veröffentlichung von ‚How It Is (Wap Bap…)‘, dem ersten Song von Deutschlands Influencerin No. 1: Bianca Heinicke (24) von BibisBeautyPalace zeigt allen, wie man sich einfach mal nicht aus der Ruhe bringen lässt. Egal, was um einen herum passiert …

Foto: Warner Music

Zu einer gefühlvollen Gitarrenmelodie wird eine Geschichte erzählt, wie man sie in einem gut gelaunten Popsong nicht alle Tage hört. Denn der Song handelt von einer Protagonistin, in deren Leben schiefgeht, was nur schiefgehen kann: der Freund macht Schluss, sie verliert ihren Job, ihr Portemonnaie wird gestohlen, kurzum: „Another week, the same old shit / My troubles getting worse“ – und es gäbe wahrlich genug Gründe, die Flinte ins Korn zu werfen. Doch was macht unser Pechvogel? Das einzig Wahre: einfach weitermachen, ein fröhliches „Wap bap wah da de da dah“ pfeifen und darauf vertrauen, dass die Pechsträhne irgendwann aufhört. Und siehe da: am Ende nimmt die Story eine unverhoffte Wendung zum Guten…

„Ich fand die Geschichte einfach superschön. Ich finde, sie vermittelt einen wichtigen Gedanken, den man immer im Hinterkopf haben sollte. Nämlich, dass das Leben nicht immer nur rund läuft. Es passiert auch mal etwas, das einen runterzieht, wo man traurig ist, was einen nach hinten wirft“, so Bibi. „Aber das Mädchen lässt sich davon nicht unterkriegen, sondern sagt: das ist jetzt so und what’s up, ich leb mein Leben weiter. Und dann geht es auch weiter, und schlussendlich sogar mit Happy End“.

Und noch aus einem weiteren Grund findet der YouTube-Star, dass How It Is (Wap Bap…) für sie die ideale Debüt-Single ist: „Ich glaube, wenn die Leute über einen Song von mir nachdenken, würden sie nicht mit so einem Lied rechnen. Und das gefällt mir schon mal – etwas zu machen, womit nicht jeder rechnet.“ Ein bisschen aufgeregt ist Bibi natürlich auch, sich nun erstmals als Sängerin ins Rampenlicht zu wagen. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass den Leuten der Song gefällt. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei.“ Und wenn es eine Sache gibt, auf die sich Deutschlands Influencerin No. 1 in den letzten Jahren verlassen konnte, dann auf ihr Gefühl: 60 Millionen monatliche Views auf ihrem YouTube Format „Bibis Beauty Palace“ und ihre supererfolgreiche Kosmetiklinie sprechen da eine deutliche Sprache…

Jetzt haben ihre Fans eine Woche lang die Chance, den unwiderstehlichen Ohrwurm How It Is (Wap Bap…) auf #1 der deutschen Charts zu bringen. Und wenn es nicht klappt? Dann summt Bibi H. wahrscheinlich einfach fröhlich „Wap bap wah da de da dah“ vor sich hin und widmet sich ihrem nächsten Traumprojekt. Und wer weiß, vielleicht ist das ja einfach ein neuer Song…