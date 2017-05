Hugh Hefner hat die Beerdigung schon geplant?

Freitag, 05. Mai 2017, 11:06 Uhr

Wie schlecht steht es um Hugh Hefner wirklich? Der ‚Playboy‘-Gründer baut offenbar immer mehr ab. Seine Krebs-Erkrankung schwächt ihn mittlerweile so sehr, dass die Ärzte ihm nicht mehr viel Zeit geben. Hefners Freunde planen sogar schon die Beerdigung.

Foto: VALPO NNEWs/WENN.com

Nachdem Hugh Hefner lange versucht hat, seinen Gesundheitszustand zu verbergen, muss sich der 91-Jährige nun der tragischen Tatsache stellen. Laut dem US-amerikanischen Revolverblatt ‚National Enquirer‘ ist er schwer an Krebs erkrankt. Er habe kaum noch die Kraft, sein Schlafzimmer zu verlassen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Ärzte geben ihm höchstens noch drei Wochen. Ein Insider verriet dem Magazin: „Hef baut rapide ab. Er hat sogar aufgehört zu essen, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass das Ende nah ist.“

Seine engsten Vertrauten planen nun sogar schon das Begräbnis, welches eine ziemlich große Nummer werden soll. Der Leichnam soll am Ende neben dem ersten Covergirl des ‚Playboys‘ beigesetzt werden. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als Marilyn Monroe. Hefner weiß von all diesen Plänen und hat den Platz neben Monroe im Mausoleum bereits gekauft und seinen Nachlass in Ordnung gebracht. Klingt ganz so als müsse die Welt sich tatsächlich allzu bald von Hugh Hefner verabschieden. (Bang)