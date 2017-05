Neue Babybauch-Bilder von Beyoncé

Freitag, 05. Mai 2017, 13:06 Uhr

Am Liebsten würden die Fans jeden Tag neue Bilder von Beyoncé (35) während ihrer Schwangerschaft sehen. Aber die Sängerin ist eine Meisterin darin, ihr Privatleben möglichst geheim zu halten. Heute ließ sie ihre Fans mal wieder an ihrem Leben teilhaben und postete eine Reihe von Bildern mit ihrer Babykugel.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 3. Mai 2017 um 17:29 Uhr

Es gibt wahrscheinlich keine andere Sängerin auf Welt, die so einen Hype verursacht und über die man gleichzeitig so wenig weiß. Beyoncé wirdsicher in die Pop-Geschichte eingehen, und das ohne auch ihr Privatleben verkaufen zu müssen. Denn entgegen dem Trend alles über Social Media zu teilen, lebt Bee ihr Leben hinter verschlossenen Türen im Kreise ihrer engsten Freunde, Familie und Gemeinschaft. Damit ihre Fans, der sogenannte Beyhive, aber nicht durchdrehen, versorgt die Schwangere ihre Follower regelmäßig mit neuen Fotos von ihrer Babykugel.

Gestern postete sie wieder eine ganze Reihe von Bildern (auch in Form eines Videos), auf denen man ihren Bauch in voller Gänze sieht. Im engen Shirt zur schwarzen Hose und Blumen-Blazer ragt die Kugel stolz hervor. Wann ihre Zwillinge genau zu Welt kommen werden, ist streng geheim. Noch. (LK)