TLC: Neue Single "Haters"

Freitag, 05. Mai 2017, 11:55 Uhr

TLC sind zurück! Nach dem ersten musikalischen Lebenszeichen „Way Back“, mit Westcoast-Rap-Legende Snoop Dogg, erscheint jetzt mit “Haters” die erste Single aus dem neuen Album der legendären Girlgroup. War “Way Back” noch ein astreiner Neunziger-Throwback-Track, haben TLC mit “Haters” einen echten Pop-Banger am Start.

Foto: Dennis Leupold

Mit Hits wie “Waterfalls”, “No Scrubs” und “Creep” sowie 65 Millionen verkauften Alben, vier Grammys, Platin- und Diamant-Auszeichnungen, zehn Top 10 Singles und vier Nummer 1 Singles gehören TLC bis heute zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Girlgroups aller Zeiten. Jetzt meldet sich die Band nach 15 Jahren eindrucksvoll zurück.

“Haters” ist die erste Single aus dem ersten TLC-Album seit “3D” aus dem Jahr 2002. Nach dem Lisa „Left Eye“ Lopes sieben Monate vor Albumveröffentlichung bei einem Autounfall ums Leben kam, wurde es ruhig um T-Boz und Chilli. Erst 2015 meldeten die beiden sich mit einem Spendenaufruf zurück und sammelten mithilfe der Crowdfunding Plattform Kickstarter 430.000 Dollar für die Produktion einer neuen Platte. Künstler wie Katy Perry, New Kids on the Block und Justin Timberlake beteiligten sich an der Aktion.

Das Album TLC erscheint am 30.Juni 2017 und beinhaltet mit insgesamt 17 Tracks zwölf neue Songs plus den fünf Hits „No Scrubs“, „Creep“, „Unpretty“, „Baby-Baby-Baby“ & „Diggin’ On You“ Re-mastered. „TLC“ erscheint als CD, Vinyl-LP, digital als Download und bei allen üblichen Streaming-Plattformen.