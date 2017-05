Best Dress of the Day (476): Kate Hudson zeigt sich Schneeweiß

Samstag, 06. Mai 2017, 16:54 Uhr

Anlässlich der Walk of Fame Zeremonie zu Ehren von Goldie Hawn und Kurt Russell zeigte sich Schauspielerin Kate Hudson am vergangenen Donnerstag in einem eleganten Look auf den Straßen Hollywoods.

Foto: FayesVision/WENN.com

Kate Hudson in Jonathan Simkhai

Die 38-Jährige trug ein extravagantes, weißes Kleid von Jonathan Simkhai. Der edle Look bestach nicht nur mit der Trendfarbe des Sommers, sondern punktete gleichzeitig mit einem ausgefallenen Schnitt, der Kates Figur perfekt in Szene setzte. Cut-Outs, ein Schlitz im Rock und ein angesetzter Volant aus Spitze sorgten für das gewisse „Etwas“. Hudson kombinierte ihr modernes Dress mit goldenen Pumps und einer weißen Clutch. Hingucker war eine Retro-Sonnenbrille mit runden Gläsern. Ihr blondes Haar trug die hübsche Amerikanerin locker nach hinten gesteckt.

Wir sind von Kates Trendgespür begeistert und küren ihr Styling somit zum schönsten Look des Tages! (HA)