Hit-Duo Milky Chance: Neue Single "Blossom" ist da

Samstag, 06. Mai 2017, 14:36 Uhr

Mit dem zweiten Album „Blossom“ konnte das Kassler Duo Milky Chance an die irrwitzigen internationalen Erfolge des Debüts mehr als nur anknüpfen. Nun erscheint die zweite Single aus dem Album: Der Titelsong „Blossom“ ist ein echt mitreißender Instant-Hit.

Foto: Jeff Hahn

Die Musik von Clemens Rehbein und Philipp Dausch, denen unter dem Namen Milky Chance eine für deutsche Verhältnisse ungewöhnliche große internationale Karriere gelang, klingt nun aber ausschließlich nach reichlich viel Sommertagen. Die restliche Zeit scheint wirkungslos an ihr vorbeigegangen zu sein.

Und vielleicht ist das ja ihr Geheimnis: Natürlich liegt in dieser Musik ein gewisses melancholisches Element, so wie in jeder guten Popmusik. Aber signifikant sind vor allem die kalifornisch anmutende Lässigkeit, diese fluffige Leichtigkeit, die Milky Chance ihrer Musik eingeschrieben haben. Ein Mix, dem das Duo gigantische Erfolge verdankt, in keinem Text über Milky Chance fehlen diese Zahlen: 300 Millionen Klicks für den Megahit „Stolen Dance“, haufenweise Goldene Schallplatten auf der ganzen Welt, am Ende viermal Platin.

Wer nach dem Überraschungserfolg ihres Debüts „Sadnecessary“ einen kurzlebigen Hype erwartet hatte, sieht sich nun also eines Besseren belehrt: The saga continues. Das wird erst Recht so sein, jetzt wo die zweite Single aus dem neuen Album erscheint.

Wir müssen jetzt endlich aufhören, Milky Chance als Phänomen zu beschreiben. Man soll sie als das erkennen, was sie sind: eine der begabtesten, mitreißendsten und erfolgreichsten Bands unserer Tage. In Kassel und überall sonst.

Live:

20.11.2017 Hamburg, Große Freiheit 36

21.11.2017 Köln, Palladium

22.11.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

30.11.2017 Berlin, Columbiahalle

05.12.2017 Leipzig, Haus Auensee

06.12.2017 München, Muffathalle