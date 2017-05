"Ihre beste Stunde": So haben wir Sam Claflin noch nie gesehen

Samstag, 06. Mai 2017, 22:21 Uhr

Geschichten können Leben retten. Lone Scherfig („Zwei an einem Tag“, „An Education“) macht sich die typisch britische Art zu Eigen, gekonnt Drama, Komödie und Romantik miteinander zu verbinden und erzählt mit feinem Humor und einem Sinn für hintergründige Dramatik eine Liebesgeschichte in schweren Zeiten.

Sam Claflin als Tom Buckley im 40er-Jahre-Chic. . Foto: Concorde Filmverleih GmbH

Ein schillerndes Filmteam rundum Briten-Mädchenschwarm Sam Claflin („Die Tribute von Panem-Reihe“), Gemma Arterton („James Bond 007: Ein Quantum Trost“) und Bill Nighy („Tatsächlich…Liebe“) versucht mit der Macht des Kinos der Nation im Zweiten Weltkrieg Mut und Zuversicht zurückzugeben. Kinostart ist am 6. Juli 2017.

Und darum geht’s: London 1940. Catrin Cole (Gemma Arterton) braucht einen Job, um sich und ihren Freund, den Künstler Ellis Cole (Jack Huston), über Wasser zu halten. Sie heuert beim Informationsministerium an. Dessen Filme sollen der Nation in Kriegszeiten wieder Mut und Hoffnung geben.

Catrins Aufgabe als Drehbuchautorin ist es, einem der Skripte eine ‚weiblichere Note‘ zu verleihen. Dabei trifft sie auf den ebenso brillanten wie zynischen Drehbuchautor Tom Buckley (Sam Claflin). Und während in London die Bomben fallen, machen sich Catrin und ihr wild zusammengewürfeltes Team rund um die inzwischen ein wenig in die Jahre gekommene Schauspielerlegende Ambrose Hilliard (Bill Nighy) daran, einen herzerwärmenden und zugleich ermutigenden Film zu drehen. Allerdings wird sie bald herausfinden, dass sich hinter der Kamera mindestens genauso viel an Komödie, Drama und Leidenschaft abspielt wie davor….

Catrin Cole (Gemma Arterton) mit Ambrose Hilliard (Bill Nighy) bei den Dreharbeiten von „The Nancy Starling“. Foto: Concorde Filmverleih GmbH