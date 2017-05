Kristen Stewart: Ist Stella Maxwell zu ihr gezogen?

Samstag, 06. Mai 2017, 8:54 Uhr

Kristen Stewart und Stella Maxwell sollen zusammen wohnen. Angeblich soll das Model bei der Schauspielerin in Los Angeles eingezogen sein. Ein angeblicher Insider berichtete darüber gegenüber ‚UsWeekly‘.

Foto: Cousart/JFXimages/WENN.com

„Stella verbringt jede freie Minute im Haus der Schauspielerin in Los Angeles. Sie sind beide zwar sehr beschäftigt mit der Arbeit, versuchen aber, so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen.“ Weiterhin hat Maxwell allerdings ihre Wohnung in New York. Die beiden sollen seit letztem Jahr ein Paar sein, nachdem sich Stewart von St. Vincent und Maxwell von Miley Cyrus „trennte“. „Kristen sah sehr glücklich aus, wenn Stella in der Nähe war“, erzählte ein Bekannter im Dezember. „Sie waren nicht zärtlich, aber verhielten sich auf jeden Fall sehr vertraut und als ob sie eine tolle Zeit gemeinsam hätten. Stella scheint ganz locker zu sein. Sie lacht viel und hat eine reizende Persönlichkeit.“

Kristen Stewart lernte das Model beim Dreh kennen: „Als Kristen in Savannah [Georgia] filmte, verbrachte sie einige Tage gemeinsam mit Stella, die sie besuchen kam. Sie war die meisten Tage mit Kristen am Set und sie schienen viel Spaß zu haben.“