"Let's Dance": Eine fliegt, die andere heult und dann ist da noch die "Drecksau"

Die Prominenten bei „Lets Dance“ tanzten am Freitagabend im „Movie Special“ zu Filmhits. Die 7. Folge der Tanzshow sahen im Schnitt 3,81 Millionen Zuschauer und es zeigt, die Show bleibt ein echter Quotenhit.

Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis sind ausgeschieden. Foto: RT / Stefan Gregorowius

Slowfox, Salsa, Samba, Contemporary, Wiener und Langsamer Walzer standen am Freitagabend auf dem Programm. Die acht Paare haben auf dem Tanzparkett alles gegeben, doch für Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) und Profitänzer Andrzej Cibis (29) hat es diesmal nicht gereicht. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Pahde sagte dazu: „Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat leider nicht gereicht.“

Der smarte Schlagersänger Maxi Arland und Partnerin Sarah Lsatton tanzten Wiener Walzer zu „You Don´t Own Me “ aus „Suicide Squad“. Und Scharfrichter Joachim Llambi bringt es auf den Punkt: „Du hast endlich mal Gas gegeben und dir in den Arsch getreten! Das war rhythmisch, klar erkennbarer Wiener Walzer. Endlich hast du mal die Drecksau rausgelassen!“

Vanessa Mai und Christian Polanc überzeugte mit einem Slowfox zu „You’ve Got A Friend” aus dem Film „Für immer Shrek” und dafür gab es fette 30 Jury-Punkte! Tränen der Freude bei der gerade 25 Jahre gewordenen Vanessa! Neu waren die Teamtänze, denn irgendwie muss man ja die Show mit immer weniger werdenden Tänzern strecken. Mehr dazu weiter unten.

Diese sieben Paare sind in der nächsten Sendung am 12. Mai 2017 wieder dabei. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der 7. Show (die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Einzeltänze:

Vanessa Mai (25, Sängerin) und Profitänzer Christian Polanc (38).

Slowfox: You’ve Got A Friend (aus „Für immer Shrek“), Carole King. 30 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) und Profitänzer Massimo Sinató (36).

Contemporary: Who Wants To Live Forever (aus „Highlander“), Queen. 30 Punkte insgesamt.

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) und Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Slowfox: Kiss Me (aus „Eine wie keine“), Sixpence None The Richer. 17 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland und Sarah Latton. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (28).

Langsamer Walzer: Against All Odds (aus „Gegen jede Chance“), Phil Collins. 15 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) und Profitänzerin Sarah Latton (37).

Wiener Walzer: You Don´t Own Me (aus „Suicide Squad“), Grace ft. G-Eazy. 22 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (30).

Samba: Hakuna Matata (aus „Der König der Löwen“), Nathan Lane & Ernie Sabella. 27 Punkte insgesamt.

Freudentränen bei Vanessa Mai. Die Jury gibt ihr und Christian Polanc 30 Punkte. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Faisal Kawusi (25, Comedian) und Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Contemporary: Sie sieht mich nicht (aus „Asterix & Obelix gegen Caesar“), Xavier Naidoo. 21 Punkte insgesamt.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) und Marta Arndt (27).

Salsa: Margarita (aus „Salsa“), Wilkins. 25 Punkte insgesamt.

„Team-Tanz“:

Neben den Einzeltänzen mussten die Promis auch beim „Team-Tanz“ antreten. Dafür wurden zwei Teams gebildet. Teamkapitäne waren die Punktbesten aus der 6. Show (Vanessa Mai und Angelina Kirsch). Sie durften sich ihr Tanz-Team wählen.

„Team Top Gun“:

Vanessa Mai, Cheyenne Pahde, Heinrich Popow und Faisal Kawusi.

Medley: You’ve Lost That Lovin‘ Feeling, Danger Zone und Take My Breath Away. The Righteous Brothers, Kenny Loggins, Berlin. 22 Punkte insgesamt.

„Team Mamma Mia“:

Angelina Kirsch, Maximilian Arland, Gil Ofarim und Giovanni Zarrella.

Abba-Medley: Money, Money, Money, Mamma Mia und The Winner Takes It All. 20 Punkte insgesamt.





